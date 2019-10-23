Звездный стиль

Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»

Звезду «Дома-2» признали лучшей певицей.

Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года». Поборолась она и за главный приз премии с Ксенией Собчак, однако жена Богомолова обошла в этом свою конкурентку. Ксения Анатольевна вырвала у Ольги победу в номинации «Прорыв года» со своим YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Впрочем, певица явно не была расстроена этим поражением, вполне удовлетворившись признанием своих певческих способностей. Предчувствуя успех, Бузова пришла на церемонию, как настоящая королева – блестящая и в перьях.

Ее наряд сразу же сравнили с костюмом черного лебедя. Поверх облегающего зеркального платья с глубоким декольте и не менее глубоким разрезом, открывающим ноги, она надела прозрачную черную накидку. Платье было сшито специально к этому событию под размеры певицы.

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Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
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