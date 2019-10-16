Васильев заявил, что Наталия Антонова далека от образа «хищницы»

Историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники разобрал гардероб и стиль 44-летней актрисы Наталия Антоновой, подметив, что она «сознательно избегает провокаций», стремясь поддержать свой имидж заботливой мамы и верной, любящей супруги. По мнению телеведущего, благодаря этому образу Антонова много снимается в сериалах, и, как правило, ей достаются роли жен, а не любовниц.

«Я узнал, что она многодетная мама. И это прекрасно, что ей удается совмещать материнство и успешную карьеру. Актрисе 44 года, выглядит она прекрасно. И воспринимается сразу как настоящая жена и мама: милая, заботливая. Такая и сырники на завтрак приготовит, и блинчики испечет», — отметил Васильев в своей колонке для 7days.ru.

По мнению историка моды, Антонова старается соответствовать своему имиджу, когда речь заходит и о гардеробе. То же можно сказать о макияже знаменитости — Наталия отдает предпочтение естественности.

«Макияж у нее сдержанный, как у жены, а не как у любовницы. Обратите внимание и на ее взгляд: заботливый и кроткий», — добавил соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Обсуждая образ и гардероб знаменитости, Васильев подметил, что Антонова далека от образа «хищницы». Актриса одевается скромно, но со вкусом и выглядит весьма «добропорядочно». По словам историка моды, он советует Наталии и дальше эксплуатировать этот образ, подметив, что Антоновой идеально подойдут выразительные драгоценности в ретро-стиле: например филигрань, где используется ажурный узор из тонких нитей золота или серебра.