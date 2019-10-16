Звездный стиль

Васильев заявил, что Наталия Антонова далека от образа «хищницы»

Историк моды уверен, что 44-летней актрисе идеально подходит ее имидж - заботливой мамы и любящей жены.

Васильев заявил, что Наталия Антонова далека от образа «хищницы»
Наталия Антонова (Фото: Globallookpress.com)

Историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники разобрал гардероб и стиль 44-летней актрисы Наталия Антоновой, подметив, что она «сознательно избегает провокаций», стремясь поддержать свой имидж заботливой мамы и верной, любящей супруги. По мнению телеведущего, благодаря этому образу Антонова много снимается в сериалах, и, как правило, ей достаются роли жен, а не любовниц.

«Я узнал, что она многодетная мама. И это прекрасно, что ей удается совмещать материнство и успешную карьеру. Актрисе 44 года, выглядит она прекрасно. И воспринимается сразу как настоящая жена и мама: милая, заботливая. Такая и сырники на завтрак приготовит, и блинчики испечет», — отметил Васильев в своей колонке для 7days.ru.

По мнению историка моды, Антонова старается соответствовать своему имиджу, когда речь заходит и о гардеробе. То же можно сказать о макияже знаменитости — Наталия отдает предпочтение естественности.

«Макияж у нее сдержанный, как у жены, а не как у любовницы. Обратите внимание и на ее взгляд: заботливый и кроткий», — добавил соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Обсуждая образ и гардероб знаменитости, Васильев подметил, что Антонова далека от образа «хищницы». Актриса одевается скромно, но со вкусом и выглядит весьма «добропорядочно». По словам историка моды, он советует Наталии и дальше эксплуатировать этот образ, подметив, что Антоновой идеально подойдут выразительные драгоценности в ретро-стиле: например филигрань, где используется ажурный узор из тонких нитей золота или серебра.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильНаталия АнтоноваПрограмма "Модный приговор"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Васильев заявил, что Наталия Антонова далека от образа «хищницы»
Интересно?
Поделись с друзьями: