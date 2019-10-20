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Бледанс показала, как подготовила свои яблони к зиме

Актрисе во всем помогал младший сын Семен.

Бледанс показала, как подготовила свои яблони к зиме
Бледанс. Фото Global look press

Эвелина Бледанс оказалась не только талантливой актрисой и великодушной матерью, но еще и неплохим садоводом.

Собрав хороший урожай яблок с собственных яблонь, актриса пригласила специальную службу, которая помогла ей подготовить деревья к следующему сезону. Они обрезали засохшие ветви, обработав срезы краской, побелили стволы и рассыпали вокруг корневой системы питательные фосфорно-калийные вещества.

Закончить до конца работы по саду Бледанс не успела – вывихнула ногу. Поэтому обрезанные веточки яблонь актрисе помог собрать ее сын Семен.

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личная жизнь звездсадурожайЭвелина Блёданс
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Бледанс показала, как подготовила свои яблони к зиме
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