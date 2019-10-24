Собчак пришла в восторг от гардероба Петрова и его бюджетных часов

Ксения Собчак буквально атаковала актера Александра Петрова на своем YouTube-шоу. Ее прямые вопросы откровенно смущали звезду и ставили его в тупик. Она устроила ему допрос про постельные сцены с Асмус в фильме «Текст», а также не преминула спросить про возможную роль гея в кино. Актер ответил, что при хорошем сценарии это возможно.

Намеренно или случайно, сразу после разговоров про геев Собчак стала отвешивать Петрову комплименты по поводу его ухоженного внешнего вида. Ведущая шоу заметила, что от него совсем не пахнет алкоголем, как от многих других деятелей искусства. И заявила, что любимец публики очень модно одет. Александру ничего не оставалось делать, как оправдываться за свой стильный вид.

«Я хотел заехать в магазин и купить что-то новое к премьере, но не успел. Поэтому просто залез в свой гардероб и достал то, что было», — сказал он.

На Петрове оказался пиджак оверсайз неизвестного германского бренда, брюки из той же серии и рубаха российского производителя. Все – черного цвета. Собчак внимательно изучила ярлычки на одежде, но не нашла ничего дорогого. Однако, увидев часы Diesel на руке артиста, которые стоят 20 тыс. рублей, стала выпытывать, откуда они. Петрову пришлось рассказать.