Петров осторожно признался Собчак, что не против сыграть гея

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» спросила у Александра Петрова, смог бы он сыграть гея. И получила утвердительный ответ.

«Если интересный сценарий и интересная история, то, конечно, да», — ответил актер. На вопрос о возможном изображении постельной сцены с мужчиной, Петров однозначно ответить уже не смог.

«Я бы много думал, потому что в России это воспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравился сценарий, то я бы согласился», — сказал Александр.

Напомним, недавно актер снялся в фильме «Текст», где очень убедительно сыграл в постельной сцене с Кристиной Асмус. Собчак заявила, что это лучшее в картине. «Так секс у нас никто не снимал», — восхищенно заметила светская львица.