Песочный look Лизы Песковой подчеркнул красоту ее кожи

Девушка в компании с братом Михаилом посетила один из ресторанов столицы.

21-летняя дочь Пескова от второго брака Елизавета посетила один из ресторанов столицы в модном песочном образе. Компанию девушке составил ее родной брат 16-летний Михаил. Парень, в отличие от девушки, выбрал простой набор из классических джинсов, белой рубахи навыпуск и кроссовок.

А вот Лиза смогла показать в полной мере свой хороший вкус и чувство стиля. Свой образ она составила из одежды очень актуального песочного цвета. Однако жакет, брюки с завышенной талией и облегающая блуза немного отличаются по тону. Ближе к лицу она выбрала более темный оттенок, и это выгодно подчеркнуло красоту ее нежной полупрозрачной кожи, характерной для блондинок.

В одной из программ «Модного приговора» Эвелина Хромченко предупреждала зрительниц, что к выбору одежды цвета песка женщинам нужно подходить очень осторожно, потому что она может как выделить природную красоту, так и задавить ее, сделать более бледной. Как видим, Лизе Песковой удалось подобрать выгодную тональность песочного.