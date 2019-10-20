Звездный стиль

Песочный look Лизы Песковой подчеркнул красоту ее кожи

Девушка в компании с братом Михаилом посетила один из ресторанов столицы.

Песочный look Лизы Песковой подчеркнул красоту ее кожи
Лиза Пескова. Фото https://www.instagram.com/peskov_mika/

21-летняя дочь Пескова от второго брака Елизавета посетила один из ресторанов столицы в модном песочном образе. Компанию девушке составил ее родной брат 16-летний Михаил. Парень, в отличие от девушки, выбрал простой набор из классических джинсов, белой рубахи навыпуск и кроссовок.

 

Дети Пескова. Фото
Дети Пескова. Фото https://www.instagram.com/lisa_peskova/

А вот Лиза смогла показать в полной мере свой хороший вкус и чувство стиля. Свой образ она составила из одежды очень актуального песочного цвета. Однако жакет, брюки с завышенной талией и облегающая блуза немного отличаются по тону. Ближе к лицу она выбрала более темный оттенок, и это выгодно подчеркнуло красоту ее нежной полупрозрачной кожи, характерной для блондинок.

В одной из программ «Модного приговора» Эвелина Хромченко предупреждала зрительниц, что к выбору одежды цвета песка женщинам нужно подходить очень осторожно, потому что она может как выделить природную красоту, так и задавить ее, сделать более бледной. Как видим, Лизе Песковой удалось подобрать выгодную тональность песочного.

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Песочный look Лизы Песковой подчеркнул красоту ее кожи
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