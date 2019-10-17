Хромченко посоветовала аккуратно относиться к модному оттенку песка

По мнению эксперта, очень важно подобрать тот тон, который подходит именно вам.

В этом сезоне только ленивый дизайнер не создал модели из тканей песочного цвета. Этот оттенок действительно очень актуален. Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале предупредила модниц, чтобы они были аккуратны с этим цветом.

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По словам модного эксперта, у цвета песка есть очень много тонов. Приобретая трендовую вещь, нужно обратить внимание, чтобы выбранный оттенок не бледнил, а напротив, выделял черты лица. Выгодное сочетание природных данных и песочного цвета был продемонстрирован на подиуме программы.

Считается, что женщинам с яркой внешностью, песочные оттенки обязательно нужно разбавлять заметными аксессуарами, иначе образ получится слишком унылым.