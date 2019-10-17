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Дочь Пескова выйдет замуж за мужчину, который старше ее на десять лет

Девушка рассказала о своем избраннике.

Дочь Пескова выйдет замуж за мужчину, который старше ее на десять лет
Дочь Пескова выходит замуж/https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Елизавета, которой сейчас 21 год, выходит замуж. О ее избраннике пока известно очень немногое. Ему 31 год. Причем буквально на днях у бойфренда и будущего мужа Песковой был день рождения.

Сама Елизавета отмечает, что пока они с избранником не определились, в каком формате пройдет торжество. Сама она не любит, как она выразилась, масштабные мероприятия.

Также Елизавета Пескова опубликовала кадр с тортом со дня рождения своего избранника. Судя по всему, большая разница в возрасте девушку не смущает.

Сейчас Елизавета Пескова учится в МГИМО. Она рассказывала ранее, что обожает рисовать. Кроме того, дочь Дмитрия Пескова любит занятия спортом и танцами. За свою жизнь она обучалась в Нормандии, затем переехала в Париж, где поступила в престижную школу. Не так давно по настоянию отца Елизавета решила вернуться в родную страну и продолжить обучение в российском вузе, сообщает «Комсомольская правда».

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Дочь Пескова выйдет замуж за мужчину, который старше ее на десять лет
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