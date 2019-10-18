Звездный стиль

Дарья Мороз и Кети Топурия в стильных нарядах продефилировали в московском метро

Девушки приняли участие в показе российского дизайнера Александра Арутюнова.

Дарья Мороз и Кети Топурия в стильных нарядах продефилировали в московском метро
Кети Топурия и Дарья Мороз. фото: globallookpress.com

На днях в Москве стартовала Неделя моды. В столице светская жизнь забила ключом. Ляйсан Утяшева даже успела побывать сразу на двух мероприятиях: званом ужине и открытии бутика в ГУМе. А в это время в электродепо «Красная Пресня» развернулся настоящий модный показ новой коллекции одежды российского дизайнера Александра Арутюнова. В своих творения он отразил архитектурные элементы пяти станций метро.

Модели дефилировали на платформе среди настоящих вагонов метро. Это смотрелось необычно и эффектно. Звездами показа стали Кети Топурия и Дарья Мороз. Одна из самых стильных певиц на отечественной эстраде предстала в белоснежном боди, колготках в сетку, и белой шелковой накидке, которая развивалась, когда она шла по импровизированному подиуму. А бывшая жена Константина Богомолова выглядел дерзко и женственно одновременно в белоснежном oversize жакете с длинной бахромой и ярко-красных ботфортах. Образ дополнили яркий макияжи металлический чокер.

фото: instagram.com/d_moroz/ instagram.com/keti_one_official/

В соцсети Дарья высказала о показе, обратившись к дизайнеру. «Ты для меня ориентир и идеолог безупречного вкуса и стиля!!! Люблю и восхищаюсь!! Спасибо за возможность транслировать в мир твою красоту!», — заявила она.

А вот Кети была менее красноречива. «Я не знаю, кому я бы сказала „да“, но ему я не смогла сказать „нет“. Он надел на меня обувь на два размера больше, тяжеленную. Я натерла все ноги. Я тебя ненавижу, Саш! Я тебе отомстила. Я украла у тебя очки», — призналась певица. Она попросила Арутюнова не искать пропажу.

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Александр АрутюновДарья МорозЗвездный стильКети Топуриямода и стильМосковская неделя моды
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Дарья Мороз и Кети Топурия в стильных нарядах продефилировали в московском метро
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