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Влюбленная Топурия раскрыла детали знакомства с новым бойфрендом

Певица в откровенном интервью вспомнила, как зародились ее отношения с Львом Деньговым.

Влюбленная Топурия раскрыла детали знакомства с новым бойфрендом
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия после развода с Львом Гейхманом, которому подарила дочь Оливию, долгое время встречалась с рэпером Гуфом. Однако год назад пара распалась. Артист изменил своей избраннице. Сама солистка группы «А-Студио» отмечает, что их отношения зашли в тупик. А в конце лета появились слухи, что у девушки закрутился роман с дипломатом по имени Лев Деньгов. Более того, недавно поклонники заметили кольцо на пальце певицы, похожее на обручальное.

В новом интервью Кети не стала подтверждать слухи о свадьбе, но впервые рассказала о новых отношениях. Он призналась, что действительно познакомилась с Деньговым, когда он пригласил ее группу выступить в его день рождения. По словам певицы, они пообщались в гримерке, а потом их общение продолжилось уже вне рабочее время. Топурия призналась, что первое время они общались только по телефону. Тогда влюбленные поняли, что у них много общих интересов, начиная с музыки.

«Потом он приехал в Москву, и мы встретились. И с первой встречи у нас все пошло-поехало. Это была, наверно, любовь с первого взгляда. Оказывается, такое реально бывает», — поделилась артистка.

Она также отметила, что в мужчинах ценит не внешность, а душу и человеческие качества. Своему бывшему возлюбленному Гуфу певица желает только счастья и добра, об этом она поведала на YouTube-канале Peopletalk TV. Кети призналась, что первой поняла, что остыла к рэперу и сама ему об этом сказала. После разговора они оба осознали, что их красивая история любви вот-вот станет грустной.

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Влюбленная Топурия раскрыла детали знакомства с новым бойфрендом
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