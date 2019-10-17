Песочный монохром: Ёлка решилась на модный эксперимент

Елка составила оригинальный монохромный образ. Певица решилась на модный эксперимент с актуальным песочным цветом, объединив детали одежды и аксессуары в монохромный образ.

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Для базового набора из туники и брюк она подобрала золотисто-песочный оттенок, который выгодно подчеркнул природную красоту звезды. Ее черные волосы и крупные черты лица ярко выделились на фоне костюма.

Поясную сумку Елка выбрала на тон светлее основного комплекта, а сапоги, напротив, темнее. Певица даже макияж выполнила в одной тональности с одеждой.

Напомним, ранее мы писали о предостережении ведущей «Модного приговора» Эвелины Хромченко. Она говорила о том, что женщинам стоит быть аккуратнее с очень популярным сегодня песочным цветом. Ведь он может придать коже нездоровый бледный вид.