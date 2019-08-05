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Тренд на естественность: певица Елка призналась, что любит себя в любом виде

Звезда обиделась на подписчика, который назвал ее «потрепанной» на одной из фотографий в соцсети.

Тренд на естественность: певица Елка призналась, что любит себя в любом виде
Елка призналась, что любит себя любой ФОТО: Global Look Press

Певица Елка давно покорила россиян не только своим талантом, но и жизнелюбием. Елизавета Иванцив признается, что ценит себя любой: и с макияжем, и заспанной с раннего утра.

Ее слова не расходятся с реальностью, исполнительница почти не пользуется фильтрами в соцсетях и предпочитает показывать свою жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Недавно артистка побывала в отпуске на Кубани, звезда часто делилась своими снимками. Но далеко не все оказались в восторге от ее естественной красоты, один из подписчиков резко высказался о внешнем виде исполнительницы на ее страничке в Instagram. Пользователь написал, что Елка выглядит во время отдыха «потрепанной».

Звезда приняла критику близко к сердцу и решила ответить обидчику. Она назвала подобный выпад «бестактным». И отметила, что не реагирует на навешиваемые людьми бирки.

«Думаю, на отдыхе каждый может расслабиться и отказаться от макияжа. В естественности нет ничего ужасного!» — написала певица.

Кстати, ее отпуск был насыщенным и удачным. Елка успела посетить Красную поляну, спортивный лагерь и оценить южные закаты, пишет сайт Актуальные новости.

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Тренд на естественность: певица Елка призналась, что любит себя в любом виде
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