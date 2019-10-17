Анна Цуканова-Котт продемонстрировала, как не выглядеть пошло в ботфортах

Кажется, что ботфорты и шорты в паре априори должны выглядеть вульгарно. Но оказалось, что это не так. Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт сумела составить сбалансированный и стильный образ из этих сложных элементов одежды.

Актриса подобрала клетчатый костюм с шортами. Этот принт считается одним из самых традиционных, поэтому лишен какого-либо намека на пошлость. Клетчатая одежда сразу навевает мысли о чопорной Англии. Кстати, модель костюма Цукановой нестандартная — он идет в наборе с рубахой, сшитого из того же материала, что жакет и шорты. И это одно из модных направлений нового сезона.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro модный аналитик Глеб Хан рассказывал, что крупную клетку лучше не использовать в брючных костюмах, иначе она начинает бить по глазам, создавать ощущение перебора. А если все-таки очень хочется применить ее в комплекте, то лучше предпочесть для этого шорты.

Ну и второй важный элемент образа Цукановой-Котт – это ботфорты. Актриса подобрала обувь из замши, которая нивелирует определенную дерзость этого вида обуви. Вот если бы сапоги были лаковыми – эффект был бы обратный.