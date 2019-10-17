Цуканова-Котт появилась на премьере фильма в стильном бесформенном пиджаке

30-летняя Анна Цуканова-Котт посетила премьеру фильма «Текст» в стильном кожаном пиджаке необычного коричнево-рыжего цвета. А вот супруг актрисы 46-летний режиссер Александр Котт явился на светское мероприятие в обычном пуховике.

В этом сезоне необычайно популярны все оттенки коричневого. Тот, что подобрала для своего образа Анна, особенно хорош для ее типа – блондинки с серыми глазами. Оттенок выгодно подчеркнул черты лица актрисы, сделав их более яркими.

Модель пиджака – тоже актуальная в этом сезоне, немного бесформенная, будто на пару размеров больше нужного. Цуканова сделала акцент на талии с помощью черного ремня, тем самым уйдя от стиля оверсайз. Приблизившись к городскому шику.

На ноги актриса надела черные ботфорты, которые слились с черными брюками. Этот прием позволяет отойти от вульгарности, которая возможна с высокими сапогами. В тон обуви и брюкам кинозвезда подобрала водолазку.

Завершила образ Анна небанально – взяв в руки бордовую кожаную сумочку.