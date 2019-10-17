Муза Петросяна остановила выбор на трендовой куртке в красно-черную клетку

Помощница Петросяна, Татьяна Брухунова, примерила стильную куртку в крупную красно-черную клетку. Эвелина Хромченко на одной из программ «Модного приговора» рассказала, что это последний писк французских подиумов.

больше по теме Помощница Петросяна подобрала к пальто пудрового цвета красную беретку Татьяна Брухунова часто обновляет гардероб и делится с подписчиками модными образами.

В настоящее время все магазины Парижа завалены вещами именно с этим принтом, и абсолютно каждая жительница столицы мировой моды старается приобрести вещи с этим узором. Не отстала от француженок и Татьяна. Помощница комика выбрала куртку-рубашку с бахромой по линии бедер, подобрав к ней черную шляпу и свободные прямые брюки.

В качестве аксессуара Брухунова взяла в руки черную сумку с красной кожаной кистью в тон куртке.

Отметим, что Хромченко все же рекомендовала стройным девушкам выбирать более короткие вещи, если речь идет о крупной красно-черной клетке. Оптимально, если куртка, рубаха или жакет будут доходить до талии. А вот полным женщинам лучше выбирать вещи с этим рисунком до середины бедра.