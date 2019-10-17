Звездный стиль

Муза Петросяна остановила выбор на трендовой куртке в красно-черную клетку

Французские модницы выбирают именно этот принт.

Муза Петросяна остановила выбор на трендовой куртке в красно-черную клетку
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

Помощница Петросяна, Татьяна Брухунова, примерила стильную куртку в крупную красно-черную клетку. Эвелина Хромченко на одной из программ «Модного приговора» рассказала, что это последний писк французских подиумов.

В настоящее время все магазины Парижа завалены вещами именно с этим принтом, и абсолютно каждая жительница столицы мировой моды старается приобрести вещи с этим узором. Не отстала от француженок и Татьяна. Помощница комика выбрала куртку-рубашку с бахромой по линии бедер, подобрав к ней черную шляпу и свободные прямые брюки.

В качестве аксессуара Брухунова взяла в руки черную сумку с красной кожаной кистью в тон куртке.

Отметим, что Хромченко все же рекомендовала стройным девушкам выбирать более короткие вещи, если речь идет о крупной красно-черной клетке. Оптимально, если куртка, рубаха или жакет будут доходить до талии. А вот полным женщинам лучше выбирать вещи с этим рисунком до середины бедра.

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Звездный стильмода и стильмодный принтпомощница ПетросянаТатьяна Брухунова
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Муза Петросяна остановила выбор на трендовой куртке в красно-черную клетку
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