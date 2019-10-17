Хромченко показала самый актуальный в Париже принт

В программе «Модный приговор» на Первом канале продемонстрировали самый актуальный во Франции принт. Это оказалась черно-красная крупная клетка.

«Сейчас весь Париж завален этой красно-черной клеткой как раз в том размере, как продемонстрировали на подиуме. И как правило это очень компактные вещи, вроде той, что предложили нашей героине», — сказала модный эксперт Эвелина Хромченко.

Вещи с таким рисунком обычно не перекрывают бедра, заканчиваясь на талии. Однако, если дама полная, то лучше, чтобы одежда в крупную клетку заканчивалась примерно на середине бедра — так, как на фото выше.

Хромченко посоветовала носить крупную красно-черную клетку именно в этом сезоне, поскольку в следующем она может уже потерять свою актуальность.