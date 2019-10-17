Звездный стиль

Хромченко показала самый актуальный в Париже принт

Это крупная черно-красная клетка.

Хромченко показала самый актуальный в Париже принт
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор" на Первом канале

В программе «Модный приговор» на Первом канале продемонстрировали самый актуальный во Франции принт. Это оказалась черно-красная крупная клетка.

Модная красная клетка. "Модный приговор", скриншот. Фото
Модная красная клетка. «Модный приговор», скриншот.

«Сейчас весь Париж завален этой красно-черной клеткой как раз в том размере, как продемонстрировали на подиуме. И как правило это очень компактные вещи, вроде той, что предложили нашей героине», — сказала модный эксперт Эвелина Хромченко.

Вещи с таким рисунком обычно не перекрывают бедра, заканчиваясь на талии. Однако, если дама полная, то лучше, чтобы одежда в крупную клетку заканчивалась примерно на середине бедра — так, как на фото выше.

Хромченко посоветовала носить крупную красно-черную клетку именно в этом сезоне, поскольку в следующем она может уже потерять свою актуальность.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко показала самый актуальный в Париже принт
Интересно?
Поделись с друзьями: