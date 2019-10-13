Цуканова-Котт нарядила годовалую дочь в пышное платье в горох

Актриса никогда не показывает лицо девочки в анфас.

Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт гордится своей годовалой дочерью Леей. Но, как и многие звезды, старается не показывать в Сети ее лица. В Instagram практически все фотографии малышки сделаны в профиль.

Экстрасенс Алена Орлова в программе «В теме. Kids» заявляла, что делают это звезды не случайно, они боятся сглаза, поскольку до определенного возраста дети особенно уязвимы. Однако психолог Владислав Чубаров уверен в обратном – публичными личностями движет чистая прагматика, с помощью загадок они привлекают к себе внимание.

Последнее фото с дочерью Леей Анны Цукановой-Котт – как и все предыдущие сделаны в профиль. Но в этот раз девочка была по-особенному нарядной. Молодая мама надела на малышку пышное платье в горох, а ее очаровательную головку украсила ободком с ушками.

«Люблю! Такая сладкая у меня девочка. А у кого тоже есть дочка?», — написала она в своем блоге.

Поклонники пришли в восторг от нового образа маленькой наследницы актрисы.