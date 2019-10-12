Хромченко объяснила, как вписать неоновые оттенки в гардероб

Они все чаще стали появляться на мировых подиумах, но подходят далеко не всем.

На мировых подиумах мы все чаще видим след рубежа 80-90-х годов. Поэтому в моде – неоновые оттенки, которые очень сложно носить корректно. Как грамотно вписать их в гардероб и кому они позволительны, рассказала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на «Первом канале».

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По словам эксперта, неоновые оттенки хорошо вписываются в стилевые миксы, если у женщины (или мужчины) волосы яркого цвета. Хорошо, если у хозяйки костюма также выразительные глаза и насыщенная кожа, тогда она сможет «вытянуть» такой цвет и не поблекнуть на его фоне. На фото – это крайняя справа модель и посередине.

А вот типичным представительницам средней полосы России (блондинкам, русоволосым и светлокожим) лучше убирать такой цвет от лица и делать более яркий макияж, чем обычно. Пример — первая на фото девушка.