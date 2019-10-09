Чем жакет лучше джемпера: Хромченко объяснила, с чем сочетать брюки

На передаче «Модный приговор» («Первый канал») Эвелина Хромченко объяснила, почему вместо привычного джемпера женщинам лучше надевать с брюками жакет.

По словам Эвелины Хромченко, жакет сразу же делает образ полным, даже без аксессуаров. У него есть четкая форма из-за лацканов, воротника, пуговиц и плечевого пояса, поэтому фигуре он дает привлекательный «контур».

При этом редкая трикотажная вещь красиво и корректно сидит на фигуре. Например, в случае с героиней программы Татьяной Калининой кофта лишь портит ее природные линии.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro писала о трендовых брючных костюмах. В настоящее время крайне актуальны двубортные варианты свободного кроя. Очень актуальны пудровые оттенки и клетка. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса предпочли в этом сезоне костюмы телесного цвета.