Звездный стиль

Чем жакет лучше джемпера: Хромченко объяснила, с чем сочетать брюки

Брючные костюмы сразу создают завершенный образ, не требующий дополнительных аксессуаров.

Чем жакет лучше джемпера: Хромченко объяснила, с чем сочетать брюки
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор" на "Первом канале"

На передаче «Модный приговор» («Первый канал») Эвелина Хромченко объяснила, почему вместо привычного джемпера женщинам лучше надевать с брюками жакет.

По словам Эвелины Хромченко, жакет сразу же делает образ полным, даже без аксессуаров. У него есть четкая форма из-за лацканов, воротника, пуговиц и плечевого пояса, поэтому фигуре он дает привлекательный «контур».

Татьяна Калинина , Фото
Татьяна Калинина , «Модный приговор», стоп-кадр

При этом редкая трикотажная вещь красиво и корректно сидит на фигуре. Например, в случае с героиней программы Татьяной Калининой кофта лишь портит ее природные линии.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro писала о трендовых брючных костюмах. В настоящее время крайне актуальны двубортные варианты свободного кроя. Очень актуальны пудровые оттенки и клетка. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса предпочли в этом сезоне костюмы телесного цвета.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чем жакет лучше джемпера: Хромченко объяснила, с чем сочетать брюки
Интересно?
Поделись с друзьями: