Звездный стиль

Хромченко рассказала о любопытном тренде, который используют мировые дизайнеры

Этот прием в последнее время все чаще встречается на мировых подиумах.

Хромченко рассказала о любопытном тренде, который используют мировые дизайнеры
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор"

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на «Первом канале» рассказала о любопытном тренде, который в последнее время все чаще встречается на мировых подиумах.

В этом сезоне модно подбирать крупные аксессуары вроде сумок или перчаток, полностью совпадающие по цвету и материалу с одеждой, на фоне которой они носятся.

Кадр из программы "Модный приговор". Фото
Кадр из программы «Модный приговор»

Например, терракотовая сумочка героини программы Татьяны Калининой практически растворилась с ее брюками. То же самое можно проделать с пальто и перчатками одного тона.

«Эта визуальная фишка в последнее время часто используется дизайнерами», — сказала Эвелина Хромченко.

Эксперт моды также отметила, что терракотовые брюки оказались на подиуме программы не случайно, поскольку все оттенки коричневого в этом сезоне крайне актуальны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко рассказала о любопытном тренде, который используют мировые дизайнеры
Интересно?
Поделись с друзьями: