Хромченко рассказала о любопытном тренде, который используют мировые дизайнеры

Этот прием в последнее время все чаще встречается на мировых подиумах.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на «Первом канале» рассказала о любопытном тренде, который в последнее время все чаще встречается на мировых подиумах.

В этом сезоне модно подбирать крупные аксессуары вроде сумок или перчаток, полностью совпадающие по цвету и материалу с одеждой, на фоне которой они носятся.

Например, терракотовая сумочка героини программы Татьяны Калининой практически растворилась с ее брюками. То же самое можно проделать с пальто и перчатками одного тона.

«Эта визуальная фишка в последнее время часто используется дизайнерами», — сказала Эвелина Хромченко.

Эксперт моды также отметила, что терракотовые брюки оказались на подиуме программы не случайно, поскольку все оттенки коричневого в этом сезоне крайне актуальны.