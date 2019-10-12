Хромченко научила миксовать оттенки трендового коричневого

В этом сезоне стало модным быть похожей на шоколадку.

Коричневый цвет в этом сезоне – на вершине популярности. В тренде – абсолютно все его оттенки. В программе «Модный приговор» на «Первом канале» показали стильный образ, состоящий из самых разных тонов коричневого и рассказали, как подчеркнуть красоту этого цвета.

«Посмотрите, как красиво в одном комплекте могут смотреться разные оттенки коричневого. Это же все оттенки шоколада, это огромное количество разнообразных пряностей. И, главное, в нынешнем сезоне их рекомендовано смешивать внутри одного комплекта», — сказала Эвелина Хромченко.

Коричневый – универсальный цвет. Абсолютно все его оттенки великолепно сочетаются друг с другом, поэтому модницы могут не задумываясь миксовать их в одном гардеробе.