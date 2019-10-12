Звездный стиль

Хромченко научила миксовать оттенки трендового коричневого

В этом сезоне стало модным быть похожей на шоколадку.

Хромченко научила миксовать оттенки трендового коричневого
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор"

Коричневый цвет в этом сезоне – на вершине популярности. В тренде – абсолютно все его оттенки. В программе «Модный приговор» на «Первом канале» показали стильный образ, состоящий из самых разных тонов коричневого и рассказали, как подчеркнуть красоту этого цвета.

«Посмотрите, как красиво в одном комплекте могут смотреться разные оттенки коричневого. Это же все оттенки шоколада, это огромное количество разнообразных пряностей. И, главное, в нынешнем сезоне их рекомендовано смешивать внутри одного комплекта», — сказала Эвелина Хромченко.

"Модный приговор". Фото
Коричневый цвет. Стоп-кадр «Модный приговор»

Коричневый – универсальный цвет. Абсолютно все его оттенки великолепно сочетаются друг с другом, поэтому модницы могут не задумываясь миксовать их в одном гардеробе.

«Костюм нашей героини – великолепное доказательство этому», — прокомментировала ведущая программы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Программа "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко научила миксовать оттенки трендового коричневого
Интересно?
Поделись с друзьями: