Свадьба Собчак и Богомолова пройдет в формате изысканного фуршета

Официантка из кафе, расположенного на территории «Петровского пассажа», поделилась некоторыми подробностями предстоящей свадьбы светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Торжество, напомним, запланировано на 13 сентября в столице.

По ее словам, в связи со свадьбой торговый центр не закроют. Он будет работать в привычном режиме. При этом все бутики прекратят прием посетителей в районе пяти часов вечера. То есть раньше, чем обычно. Официантка отмечает, что разместить триста гостей на празднике будет проблематично, потому что на территории комплекса большого ресторана нет.

Как считает официантка, свадьба пройдет в формате изысканного фуршета. Гостям будут предложено шампанское, деликатесные закуски, десерты. Поработают над убранством флористы. Они задекорируют пространство цветочными композициями. Что касается гостей праздника, то мероприятие посетят такие звезды, как телеведущий Андрей Малахов, дизайнер Яна Расковалова, модельер Ульяна Сергеенко и звезда фитнеса Ольга Слуцкер, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, в последнее время ходят слухи, что светская львица беременна от Богомолова. При этом сама Ксения Собчак этот факт отрицает. Не исключено, что свадьбу влюбленные и решили сыграть в связи с «интересным положением» телеведущей. Напомним, что роман звезд начался около года назад. Богомолова и Собчак стали замечать вместе. В начале весны она призналась, что больше не живет со своим супругом, актером Максимом Виторганом. При этом звезда сохранила с бывшим мужем прекрасные отношения. Как известно, в браке у них родился сын Платон. Он сейчас живет с мамой, но при этом очень много времени проводит со своим отцом, который его безумно любит. Собчак, к счастью, палки в колеса не вставляет и позволяет Виторгану видеться с сыном.