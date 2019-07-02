Звездный стиль

Неделя моды в Париже: Рудковская примерила вечернее платье Dior для показа

Светлана Лобода и Дарья Клюкина оценили образ продюсера.

Неделя моды в Париже: Рудковская примерила вечернее платье Dior для показа
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

У Яны Рудковской теплые отношения с брендом Dior. За последние три месяца продюсер посетила масштабный показ круизной коллекции в Марракеше, затем участвовала в фотосессии в Греции. Теперь настал черед увидеть показ на Неделе моды в Париже.

Модный дом продемонстрировал новую коллекцию в главном здании Dior на Монтейн. Гостей встречала живая музыка, за которую отвечали скрипачки прямо на лестнице. Темный антураж здания подходил по цвету для нарядов, который продемонстрировал бренд.

После показа Яна Рудковская сфотографировалась в необычном интерьере. Продюсер примерила сказочное золотисто-черное платье с легкой полупрозрачной тканью. В комментариях Светлана Лобода намекнула, что образ – огонь, а экс-возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина назвала Рудковскую «красоткой». Поклонникам также понравилось платье.

«Великолепен Look, когда DIOR — твой друг!», «Очень красивое фото! Я сначала подумала, что это картина», «Что-что, а вкус у Рудковской в одежде есть!», «Необыкновенно красивое платье! Невесомо струящееся», — написали в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Diorзвездный стильНеделя моды в ПарижеЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Неделя моды в Париже: Рудковская примерила вечернее платье Dior для показа
Интересно?
Поделись с друзьями: