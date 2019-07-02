Неделя моды в Париже: Рудковская примерила вечернее платье Dior для показа

У Яны Рудковской теплые отношения с брендом Dior. За последние три месяца продюсер посетила масштабный показ круизной коллекции в Марракеше, затем участвовала в фотосессии в Греции. Теперь настал черед увидеть показ на Неделе моды в Париже.

Модный дом продемонстрировал новую коллекцию в главном здании Dior на Монтейн. Гостей встречала живая музыка, за которую отвечали скрипачки прямо на лестнице. Темный антураж здания подходил по цвету для нарядов, который продемонстрировал бренд.

После показа Яна Рудковская сфотографировалась в необычном интерьере. Продюсер примерила сказочное золотисто-черное платье с легкой полупрозрачной тканью. В комментариях Светлана Лобода намекнула, что образ – огонь, а экс-возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина назвала Рудковскую «красоткой». Поклонникам также понравилось платье.

«Великолепен Look, когда DIOR — твой друг!», «Очень красивое фото! Я сначала подумала, что это картина», «Что-что, а вкус у Рудковской в одежде есть!», «Необыкновенно красивое платье! Невесомо струящееся», — написали в комментариях.