Звездный стиль

Невестка Орбакайте выбрала трендовое пальто для стилизованной фотосъёмки

22-летняя Алена Краснова поделилась свежим фотоотчётом, выбрав удачные кадры.

Невестка Орбакайте выбрала трендовое пальто для стилизованной фотосъёмки
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова устроила тематическую фотосессию в городском стиле. Супруга музыканта Никиты Преснякова выбрала в качестве локации одну из московских улочек, представ перед объективом фотокамеры в белоснежном платье ниже колен. Поверх по-весенне легкого наряда модель накинула утепленное пальто трендового пастельного оттенка, отдав предпочтение бежевой цветовой палитре. Свой образ невестка Аллы Борисовны дополнила кожаными полусапожками и солнезащитными очками с модной белой пластиковой оправой.

По словам Алены, даже в октябрьскую пасмурную и сырую погоду ей удалось найти вдохновение благодаря позитивному настрою и работе фотографа. Краснова не скрывает, что ей нравится позировать перед камерой в новых романтических образах. К слову, общаясь со своими подписчиками, девушка заверила, что вопреки сложившемуся стереотипу о так называемой «золотой молодежи», она прекрасно знает, что такое экономия. Так, невестка Примадонны никогда не стала бы тратить баснословную сумму за косметический бренд, если можно найти более доступную фирму с разумными ценами и качественной продукцией.

Кроме того, Алена призналась, что совсем не ожидала, что сын Кристины Орбакайте сделает ей предложение руки и сердца, хотя на тот момент между ними были серьезные отношения. Признание Никиты стало для его возлюбленной сюрпризом. Разумеется, девушка ответила согласием. И в июле 2017 года они сыграли свадьбу, на которой присутствовала Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваЗвездный стильМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Невестка Орбакайте выбрала трендовое пальто для стилизованной фотосъёмки
Интересно?
Поделись с друзьями: