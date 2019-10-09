Невестка Орбакайте выбрала трендовое пальто для стилизованной фотосъёмки

22-летняя Алена Краснова устроила тематическую фотосессию в городском стиле. Супруга музыканта Никиты Преснякова выбрала в качестве локации одну из московских улочек, представ перед объективом фотокамеры в белоснежном платье ниже колен. Поверх по-весенне легкого наряда модель накинула утепленное пальто трендового пастельного оттенка, отдав предпочтение бежевой цветовой палитре. Свой образ невестка Аллы Борисовны дополнила кожаными полусапожками и солнезащитными очками с модной белой пластиковой оправой.

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По словам Алены, даже в октябрьскую пасмурную и сырую погоду ей удалось найти вдохновение благодаря позитивному настрою и работе фотографа. Краснова не скрывает, что ей нравится позировать перед камерой в новых романтических образах. К слову, общаясь со своими подписчиками, девушка заверила, что вопреки сложившемуся стереотипу о так называемой «золотой молодежи», она прекрасно знает, что такое экономия. Так, невестка Примадонны никогда не стала бы тратить баснословную сумму за косметический бренд, если можно найти более доступную фирму с разумными ценами и качественной продукцией.

Кроме того, Алена призналась, что совсем не ожидала, что сын Кристины Орбакайте сделает ей предложение руки и сердца, хотя на тот момент между ними были серьезные отношения. Признание Никиты стало для его возлюбленной сюрпризом. Разумеется, девушка ответила согласием. И в июле 2017 года они сыграли свадьбу, на которой присутствовала Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие.