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«Нужно не переедать»: Орбакайте заговорила о поддержании стройности

Певица не скрывает: из-за частых переездов, гастролей и концертов ей сложно придерживаться строгих диет.

«Нужно не переедать»: Орбакайте заговорила о поддержании стройности
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте поделилась собственным секретом поддержания стройности. При этом артистка подчеркнула, что из-за загруженного графика, съёмок и выступлений, смены часовых поясов, недосыпа ей крайне сложно придерживаться строгих диет. Ограничивать себя в рационе можно лишь в том случае, если на гастролях тебя сопровождает личный повар, полагает певица.

«Нужно развивать в себе чувство меры и не переедать», — приводит woman.ru слова Кристины Орбакайте.

Старшая дочка Примадонны отечественной эстрады старается есть поменьше соленого и сладкого. А в отпуске и на выходных певица посещает тренировки: Кристина отдает предпочтение пилатесу, силовым нагрузкам, плаванию. Заниматься она предпочитает с личным тренером. Несмотря на то, что артистка следит за своей фигурой, она не сомневается, что нужно поощрять себя за маленькие победы над ленью.

Если хочется съесть десерт: пирожное или тортик — то лакомиться ими лучше в полдник, не наедаясь сладким на ночь, заверяет певица. Себя Кристина не может назвать сладкоежкой, вместо конфет она вполне может перекусить гречневой кашей или овощным супом.

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Тэги:

звездные диетыИдеальная фигураКристина Орбакайтеправильное питание
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«Нужно не переедать»: Орбакайте заговорила о поддержании стройности
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