Звездный стиль

Невестка Пугачевой подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой

22-летняя Алена Краснова подобрала для фотосессии новый осенний образ.

Невестка Пугачевой подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова опубликовала в Instagram свежее фото из недавней импровизированной фотосессии. Невестка Аллы Борисовны отдала предпочтение серым джинсам с высокой посадкой и шифоновой блузке с гороховым принтом. Повседневный осенний образ жены Никиты Преснякова дополнила черная шляпка, плащ того же оттенка и кожаные ботфорты на шнуровке. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными.

Алена не только обновила гардероб, подобрав образ на каждый день, но и поучаствовала в новой фотосъемке. Ранее модель призналась, что выбирает только ту одежду, которая не сковывает движения и выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры.

«Качественная и комфортная одежда», —  говорила Краснова о своих нарядах.

В гардеробе девушки есть место для дизайнерских платьев и практичных нарядов на каждый день. По словам Алены, она не видит смысла переплачивать за бренд. Именно поэтому в ее косметичке можно найти недорогую и доступную косметику, которая, по мнению Красновой, практически не уступает по качеству люксовой.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваЗвездный стильКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Невестка Пугачевой подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой
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