Невестка Пугачевой подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой

22-летняя Алена Краснова опубликовала в Instagram свежее фото из недавней импровизированной фотосессии. Невестка Аллы Борисовны отдала предпочтение серым джинсам с высокой посадкой и шифоновой блузке с гороховым принтом. Повседневный осенний образ жены Никиты Преснякова дополнила черная шляпка, плащ того же оттенка и кожаные ботфорты на шнуровке. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными.

Алена не только обновила гардероб, подобрав образ на каждый день, но и поучаствовала в новой фотосъемке. Ранее модель призналась, что выбирает только ту одежду, которая не сковывает движения и выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры.

«Качественная и комфортная одежда», — говорила Краснова о своих нарядах.

В гардеробе девушки есть место для дизайнерских платьев и практичных нарядов на каждый день. По словам Алены, она не видит смысла переплачивать за бренд. Именно поэтому в ее косметичке можно найти недорогую и доступную косметику, которая, по мнению Красновой, практически не уступает по качеству люксовой.