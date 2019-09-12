Эвелина Хромченко дала универсальный совет женщинам, у которых нет вкуса

По мнению эксперта, если вы не уверены в наличии чувства вкуса и стиля, покупайте платья.

Ведущая «Модного приговора» на «Первом канале» Эвелина Хромченко дала женщинам, сомневающимся в своем вкусе, универсальный совет: «Покупайте платья».

По словам эксперта, женщины часто в магазинах поступают неправильно – приобретают отдельные части гардероба, не очень осознавая, с чем они их будут комплектовать. В результате образы получаются не всегда удачными.

Чтобы этого не произошло, нужно комплектацию образа свести к минимуму. И самый просто вариант – это приобрести платье.

«Платье – это цельная конструкция. За вас в нем уже все придумали. И все, что вам остается сделать — подобрать аксессуары. А это, согласитесь, намного легче, чем сочетать верх с низом», — сказала Эвелина.

А еще эксперт посоветовала покупать женщинам красивые туфли, даже, если они не собираются их носить.