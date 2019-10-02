Звездный стиль

Певица Слава пригрозила отрезать волосы перед концертом

Артистка похвасталась длинной прической и уже собирается ее укоротить.

Певица Слава пригрозила отрезать волосы перед концертом
Слава спросила совета у подписчиков по поводу волос. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Любительница коротких стрижек, певица Слава похвасталась в Instagram, что смогла отрастить длинные волосы. 39-летняя артистка спросила у подписчиков: оставить локоны или состричь?

«Думаю, после сольника отстригу! Или, как обычно, психану, и отрежу прям перед концертом!» — написала исполнительница хита «Попутчица».

В комментариях певицы Наталья Подольская и Зара, а также множество других подписчиков одобрили нынешнюю длину волос Славы. Поклонники пишут, что с такой стрижкой артистка выглядит моложе, зато с короткой кажется хулиганкой и бунтаркой.

Напомним, недавно женщина устроила скандал журналистам. Телевизионщики приписали ей молодого любовника, хотя она уже много лет живет с бизнесменом Анатолием Данилицким и любит его. У пары есть маленькая дочь, но певица не стремится выйти замуж за своего возлюбленного.

А как по вашему, оставить Славе волосы или состричь?

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Певица Слава пригрозила отрезать волосы перед концертом
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