Певица Слава разозлилась на журналистов, приписавших ей молодого любовника

Певица Слава выложила в Instagram видео с гневной речью против канала НТВ. Не стесняясь в выражениях (объяснив это тем, что находится в глубоком шоке), она рассказала, что, прилетев с гастролей, неожиданно узнала, что в передаче «Ты не поверишь!» ей приписали отношения с молодым любовником.

Самого «ухажера», который фигурировал в программе, 39-летняя певица тут же показала сидящим рядом. Это её помощник Николай, который женат последние несколько лет. Артистка получила множество звонков от своих знакомых и на взводе сама позвонила редакторам телеканала. Те ответили на её возмущение, что данной информацией хотели «пропиарить её концерт».

«Я уже 18 лет живу со своим мужем, мне такой пиар не нужен! Я сейчас очень злая и агрессивная… Это же вообще ничего святого нет! Ну куда вы лезете? Ломаете судьбы!» — обратилась Слава к журналистам.

Певица заявила поклонникам, что они с Николаем только друзья и коллеги. Сейчас она беспокоится по поводу 7-летней дочери Тони, ведь в школе за ее спиной теперь могут начать обсуждать грязные слухи о матери. Также артистка еще не знает, как ее супруг отреагирует на появление «любовника». Напомним, Слава живет с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила младшую дочь.

Как, по вашему, Слава должна проучить журналистов, погнавшихся за сенсацией?