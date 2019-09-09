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Певица Слава объяснила, почему никогда не выйдет замуж за Данилицкого

По ее словам, свадьба может испортить их отношения.

Певица Слава объяснила, почему никогда не выйдет замуж за Данилицкого
Певица Слава не собирается замуж за Данилицкого/globallookpress.com

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ объяснила, почему не собирается выходить замуж за гражданского супруга, бизнесмена Анатолия Данилицкого, который старше ее на 28 лет. Отметим, что пара вместе с 2002 года. От этого брака в 2011 году родилась дочь Антонина.

Певица Слава. Фото
Певица Слава не собирается замуж/globallookpress.com

«Вы меня никогда не увидите в подвенечном платье. Свадьба все испортит. Потом начнется дележка имущества. Свадьбы у нас не будет. Это сто процентов. Считаю, что если люди друг друга любят, то им не нужны никакие штампы в паспорте», — заметила яркая исполнительница.

Слава подчеркнула, что каждый день любящий супруг преподносит ей букет свежих цветов. Так длится со дня их знакомства. Она считает, что это настоящий поступок. Также она отметила, что им хорошо с мужем. Они скучают друг по другу, когда она уезжает на гастроли.

При этом ходят слухи, что у Славы роман с директором ее музыкального коллектива Николаем Макаровым. Певица часто появляется вместе с мужчиной и держит на совместных снимках его под ручку. Сама она утверждает, что их связывают только рабочие отношения. Любовников у нее нет.

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Анатолий ДанилицкийПевица Славапрограмма "Ты не поверишь"телеканал НТВ

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Певица Слава объяснила, почему никогда не выйдет замуж за Данилицкого
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