Звездный стиль

Климова в белом монохромном образе отправилась на гастроли

Актриса не боится надевать в дорогу светлые вещи.

Климова в белом монохромном образе отправилась на гастроли
Екатерина Климова. Фото Global look press

Признайтесь, ведь большинство из нас одевается в дорогу так, чтобы было не только комфортно, но и немарко. В основном это серые, черные, коричневые вещи. Но у актрисы Екатерины Климовой есть свое мнение на этот счет.

Она любит стильные светлые образы, и ей совершенно не важно куда в них являться – на сцену или в обычный поезд, чтобы отправиться на гастроли. Не так давно звезда кино продемонстрировала в личном блоге свой дорожный стиль, надев уютный трикотажный костюм цвета топленого молока.

На сей раз актриса отправилась на гастроли в Ковров в белоснежном монохромном образе, подобрав под узкие брюки свитер стильной крупной вязки с импровизированной  шнуровкой на рукавах. На стройных ногах Климовой оказались массивные кроссовки на липучках, своеобразный «привет из 90-х». В то время такая обувь имела сумасшедшую популярность и стоила очень дорого.

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Климова в белом монохромном образе отправилась на гастроли
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