Климова в белом монохромном образе отправилась на гастроли

Признайтесь, ведь большинство из нас одевается в дорогу так, чтобы было не только комфортно, но и немарко. В основном это серые, черные, коричневые вещи. Но у актрисы Екатерины Климовой есть свое мнение на этот счет.

Она любит стильные светлые образы, и ей совершенно не важно куда в них являться – на сцену или в обычный поезд, чтобы отправиться на гастроли. Не так давно звезда кино продемонстрировала в личном блоге свой дорожный стиль, надев уютный трикотажный костюм цвета топленого молока.

На сей раз актриса отправилась на гастроли в Ковров в белоснежном монохромном образе, подобрав под узкие брюки свитер стильной крупной вязки с импровизированной шнуровкой на рукавах. На стройных ногах Климовой оказались массивные кроссовки на липучках, своеобразный «привет из 90-х». В то время такая обувь имела сумасшедшую популярность и стоила очень дорого.