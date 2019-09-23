Климова показала слезы маленького партнера по фильму

Мальчик расплакался, поняв, что больше не будет сниматься в сериале «По законам военного времени».

11-летний актер Гриша Анурин расплакался прямо на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», когда вдруг осознал, что его работа в картине закончена. Трогательными кадрами поделилась его коллега Екатерина Климова.

Мальчик объявил в рацию: «Было очень приятно с вами поработать. Надеюсь, мы еще встретимся». Актеры стали аплодировать юному коллеге, который долго старался сдержать эмоции, но в итоге не выдержал и пустил скупую мужскую слезу.

Отметим, что, несмотря на юный возраст, в фильмографии Гриши Анурина насчитывается уже 8 работ. В их числе: «Женская версия. Дедушкина внучка», «Склифосовский» (6 сезон), «Портрет второй жены», «Отчий берег».

Напомним, в настоящее время Сергей Виноградов снимает 4 сезон сериала. Вместе с Климовой в фильме задействованы такие звезды кино, как Александр Панкратов-Черный и Евгений Воловенко. Картина выйдет в прокат в 2020 году.