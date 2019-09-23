ЗВЕЗДЫ

Климова показала слезы маленького партнера по фильму

Мальчик расплакался, поняв, что больше не будет сниматься в сериале «По законам военного времени».

Климова показала слезы маленького партнера по фильму
Екатерина Климова/instagram.com/klimovagram/

11-летний актер Гриша Анурин расплакался прямо на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», когда вдруг осознал, что его работа в картине закончена. Трогательными кадрами поделилась его коллега Екатерина Климова.

Мальчик объявил в рацию: «Было очень приятно с вами поработать. Надеюсь, мы еще встретимся». Актеры стали аплодировать юному коллеге, который долго старался сдержать эмоции, но в итоге не выдержал и пустил скупую мужскую слезу.

Отметим, что, несмотря на юный возраст, в фильмографии Гриши Анурина насчитывается уже 8 работ. В их числе: «Женская версия. Дедушкина внучка», «Склифосовский» (6 сезон), «Портрет второй жены», «Отчий берег».

Напомним, в настоящее время Сергей Виноградов снимает 4 сезон сериала. Вместе с Климовой в фильме задействованы такие звезды кино, как Александр Панкратов-Черный и Евгений Воловенко. Картина выйдет в прокат в 2020 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиклимоваклимова екатерина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова показала слезы маленького партнера по фильму
Интересно?
Поделись с друзьями: