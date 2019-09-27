Звездный стиль

Валерия «вписала» летние джинсы в осенний образ

Певица поделилась с подписчиками фотографией обновок на этот сезон.

Валерия «вписала» летние джинсы в осенний образ
https://www.instagram.com/valeriya/

Звездная блондинка уже как-то признавалась, что ее любимое занятие — это достать из гардеробной все вещи и приняться за составление «луков». А потому Валерия всегда отшучивается на замечания, что у нее «много вещей». Сама знаменитость уверена, что просто умеет правильно их компоновать.

На днях же звезда сцены продемонстрировала, как сочетать летние светлые вещи с сезонными тренчами и полусапожками.

Белые джинсы и хлопковую рубаху та умело вписала в осенний лук, накинув на плечи яркий тренч и полусапожки на шнуровке… Дополнила образ спутница Иосифа Пригожина броским аксессуаром — замшевой сумкой, которую предпочла нести в руках.

«С корабля на бал. Уже в Кремлевском дворце на концерте. Приехали пораньше, была возможность немножко погулять. Ну и разве можно было не сфотографироваться на фоне такой красоты», — заметила она.

До этого же Валерия провела выходные в Лондоне в компании падчерицы и мужа.

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Валерия «вписала» летние джинсы в осенний образ
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