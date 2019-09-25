Валерия провела уикенд в Лондоне в компании падчерицы и мужа

Вместе с Иосифом Пригожин певица Валерия проводит сентябрьские каникулы в Англии. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее селфи, запечатлев в кадре себя, супруга и его 20-летнюю дочку Елизавету. Падчерица певицы близко общается с отцом и с легкостью подружилась с ее нынешней возлюбленной.

«Выходные в Лондоне вместе. Столько всего нового узнали, посмотрели, столько километров прошли пешком. Как здорово быть на одной волне», — подписала снимок Валерия.

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Сама певица стала мамой троих детей, наследники исполнительницы выросли и живут независимо от родителей. 26-летняя Анна, 25-летний Артемий и 20-летний Арсений во всем поддерживают Валерию, считаясь с ее мнением. По словам артистки, она гордится своими сыновьями и дочерью. Еще летом стало известно о том, что Артемий сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной Натальей. А младший сын исполнительницы строит отношения с моделью Анной Аверьяновой.