ЗВЕЗДЫ

Пригожин показал повзрослевшую дочь Елизавету от прошлых отношений

Продюсер навестил наследницу в Лондоне вместе с женой.

Пригожин показал повзрослевшую дочь Елизавету от прошлых отношений
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress.com

В конце сентября Валерия и Иосиф Пригожин отправились в Англию. Они решили развеяться. В Лондоне супруги не только погуляли по центру, но и увиделись с дочерью продюсера 20-летней Елизаветой от его второй гражданской жены Лейлы Фаттаховой. Напомним, что Валерия находится в дружески отношениях как с Лейлой, так и с падчерицей. Они стараются видеться каждый год, и эти встречи происходят в разных странах.

Однако на этот раз Елизавета приехала одна. Она с удовольствием провела время с отцом и его возлюбленной. Однако продюсер приехал в Англию всего на пару дней. Когда ему пришлось вновь расстаться с наследницей, он даже расстроился. В соцсети Пригожин опубликовал фото, на котором позирует с дочкой. Он выглядел стильно в темных джинсах, белой футболке и косухе с принтом. Его наследница облачилась в черный комбинезон и джинсовую куртку.

«Мое солнышко. Как грустно, когда приходится разлетаться в разные стороны», — признался Иосиф.

Поклонники отметили, что девушка очень похожа на своего отца. «Папа и доча одно лицо!», «Глаза, носы одинаковые», «Папина копия!», «Красавица доченька. Папина гордость!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Пригожина также есть сын Дмитрий и дочь Даная от первой жены Елены. Недавно продюсер нашел общий язык со старшей дочерью Данаей, с которой у него продолжительное время был конфликт, а вот с сыном наладить отношения у него не получается.

А вот дети Валерии стали не только взрослыми, но и самостоятельными. 26-летняя Анна, 25-летний Артемий и 20-летний Арсений во всем поддерживают певицу. А недавно ее старший сын тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Натальей.

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Звездные детиИосиф Пригожинпевица Валерия
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Пригожин показал повзрослевшую дочь Елизавету от прошлых отношений
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