Деревянко отправился на вечеринку в тренче и жилетке на голое тело

Подписчицам наряд актер понравился, а вот мужчины его раскритиковали.

Актер Павел Деревянко показал, в каком наряде идет расслабляться вечером пятницы, 27 сентября. 43-летний мужчина надел белые джинсы, модную жилетку на голый торс, черный плащ и ботинки с металлическими набойками. Завершили дерзкий образ дизайнерские очки.

«Пятница… Я иду… Классного, бодрого настроения вам, ребята», — написал артист, выложив фотографию во всем этом великолепии в Instagram.

Женщины-подписчицы положительно оценили этот наряд, а вот мужчины были в меньшем восторге, многие отметили в комментариях, что Павел приблизился к стилю одежды геев.

Напомним, что брутальный Деревянко представителей сексуальных меньшинств в кино не играет. Наоборот, в кадре он — мачо, привлекающий внимание противоположного пола. Кстати, в 2016 году вышел фильм «Пятница» с Данилой Козловским, в котором Павел сыграл роль второго плана. А недавно Павел был признан лучшим актером по версии журнала GQ.

А вам понравилось, как принарядился актер?