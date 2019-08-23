В идеальной форме: Павел Деревянко усовершенствовал фигуру

Поклонники ждут, когда он продемонстрирует свое тело на большом экране.

43-летний актер Павел Деревянко продолжает радовать подписчиц видом своего голого торса. Судя по свежей фотографии в Instagram, на которой артист висит на турнике во дворе, он находится в идеальной форме, с накаченными прессом и руками. Полгода назад он уже публиковал похожий снимок, однако, за прошедшие месяцы рельеф его мышц сделался еще более четким.

Поклонники удивляются, почему при таком прекрасном теле актер редко играет роли, в которых можно продемонстрировать мускулы. Напомним, среди последних работ Павла в кино можно отметить Пушкина в сериале «Гололь», Олега в фильмах «СуперБобровы», бортинженера Алёхина в «Салют-7» и Сергея в комедии «Ночная смена».

Кстати, этим летом артист отрастил себе густую бороду, которую потом сбрил.

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Как вы думаете, не пора ли Павлу взять роль в каком-нибудь боевике и поиграть мускулами на камеру?