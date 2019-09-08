КИНО

Красотки в купальниках затискали Павла Деревянко на съемках фильма

Даже звезды шоу-бизнеса позавидовали актеру.

Красотки в купальниках затискали Павла Деревянко на съемках фильма
Новая роль Павла Деревянко заставила завидовать мужскую половину его подписчиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Обладатель шикарного торса, 43-летний актер Павел Деревянко выложил в Instagram видео с киносъемок, в которых он сейчас участвует. По задумке режиссера, мужчина кидает дротик в доску для дартса, попадает, и шесть красоток в купальниках, стоящих вокруг него, бросаются обнимать и целовать метателя что есть мочи. Чтобы каждой девушке досталось место для тисканий, две из них сразу опускаются вниз и обнимают мужчину в районе талии. Естественно, роль меткого счастливчика играет сам Деревянко.

Сам актер отметил некоторых красоток, участвующих с них в данной сцене. Это модели Анна Левченко, Диана Дианова и Анна Грей. Подписчики Павла оставили под видео множество завистливых комментариев. Среди них отметился и шоумен Тимур Батрутдинов.

«Белой зависти не бывает. Поэтому просто завидую», — написал он.

«Тяжелый труд артиста», — иронично отметила певица Глюкоза.

«Не говори, Натусь! Еле языком ворочаю», — ответил ей Деревянко.

Подробности картины актер пока не раскрыл. Известно только, что съемки ведет канал ТНТ.

Скажите честно, завидуете Павлу?

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МоделиобъятияПавел Деревянкосъемки кино

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Красотки в купальниках затискали Павла Деревянко на съемках фильма
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