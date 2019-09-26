Звездный стиль

Леди в черном: 66-летняя Понаровская стала лицом российского бренда одежды

Утонченный образ певицы уже много лет ценится ее поклонниками.

Леди в черном: 66-летняя Понаровская стала лицом российского бренда одежды
Ирина Понаровская. Фото Global look press

66-летняя Ирина Понаровская стала лицом проекта IKEBANA. Это коллекция одежды российского бренда.

На фотографии, которая презентует новую коллекцию, Ирина Понаровская предстает в виде загадочной леди, размытой на черном фоне. В фокусе – бледное лицо певицы и ее светлые волосы. Снимок будто намекает на то, что главное в женщине — вовсе не одежда, а она сама, ее индивидуальность. Певица предстала на фотосессии в виде роскошной блондинки с дерзкой стрижкой. Долгое время Понаровская была брюнеткой, но в последние годы она смело экспериментирует с внешностью. Некоторое время назад она даже носила розовые пряди — один из трендов сезона.

Презентация проекта состоится в конце октября этого года. Ирина Понаровская пообещала интригующее зрелище в виде перформанса, атмосферу медитации и саморефлексии.

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Звездный стильИрина Понаровскаямода и стильПевица
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Леди в черном: 66-летняя Понаровская стала лицом российского бренда одежды
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