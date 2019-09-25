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Певица Слава объяснила, как худеет в «костюме телепузика»

Звезда призналась, что хочет привести себя в форму к сольному концерту.

Певица Слава объяснила, как худеет в «костюме телепузика»
Певица Слава худеет в гидрокостюме/globallookpress.com

Певица Слава в Instagram поделилась видеозаписью, на которой она со своей младшей дочерью занимается в спортзале. На кадрах можно увидеть, что и она, и наследница очень увлечены занятием. При этом звезда еще и успевает снимать все происходящее на камеру своего сотового телефона.

«Вот бежит мой маленький спортсмен, а мама в гидрокостюме худеет. Ты моя спортсменка любимая. Поддерживает мамочку. Вот мы заболели, но уже выздоравливаем. Последние деньки. Теперь можно и побегать с мамулей. Я телепузик», — заявила Слава.

Ниже под записью она сделала подпись. «Домашний спортзал! Мама в костюме телепузика! Худею к сольнику! Всем спортивного утра!» — сказала звезда.

Отметим, что свою младшую дочь Слава родила от бизнесмена Анатолия Данилицкого, который старше ее на 28 лет. Антонине сейчас семь лет. Не так давно певица возмущалась слухам, что ей приписывают роман с ее же директором. Как сказала певица, журналисты просто рушат такими сплетнями людские судьбы.

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Анатолий ДанилицкийАнтонина ДанилицкаяПевица Слава
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Певица Слава объяснила, как худеет в «костюме телепузика»
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