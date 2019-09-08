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66-летняя Понаровская сделала татуировки и собирает новую группу

Певица собирается вернуться на большую сцену.

66-летняя Понаровская сделала татуировки и собирает новую группу
Ирина Понаровская показала татуировки. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Получившая в 2019 году звание Заслуженной артистки России певица Ирина Понаровская собирается вновь вернуться на большую сцену. Напомним, карьера исполнительницы развивалась в 70-90-х годах, она была солисткой в коллективах «Поющие гитары», «Коробейники» и джаз-оркестре Олега Лундстрема. Потом она много снималась в кино и на телевидении, но в новом тысячелетии сделала упор на бизнес вместо сцены, и постепенно пресса о ней замолчала.

Сейчас внимание журналистов снова приковано к 66-летней артистке. И вот на одной из фотографий, опубликованных в Instagram, она показала обнаженное плечо, на котором красуется татуировка в виде божьей коровки. Для многих поклонников Ирины это стало откровением, так как раньше она не демонстрировала рисунков на теле, да и на фотографиях годичной давности в том же месте на коже певицы не было никаких изображений. Ранее сообщалось, что артистка набила себе трех божьих коровок в честь ее мамы, бабушки и любимой внучки.

«Требуются музыканты в коллектив: гитарист, клавишник, барабанщик, бас-гитарист, саксофонист. Возраст 28-40 лет», — подписала фото Понаровская.

Очевидно, она собирает новую группу, с которой будет выступать, вернувшись на сцену.

А вы помните песни Ирины Понаровской?

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66-летняя Понаровская сделала татуировки и собирает новую группу
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