Звездный стиль

Строгий стиль: Собчак отметилась в Париже в агатово-сером костюме

Телеведущая старается продвинуть российских дизайнеров на международном рынке.

Строгий стиль: Собчак отметилась в Париже в агатово-сером костюме
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак организовала в Париже работу российского шоурума по продвижению отечественных брендов. Это ее совместный проект с отечественной ассоциацией моды.

На открытие шоурума Ксения пришла в стильном брючном костюме агатового серого цвета, произведя фурор у местной публики. Несмотря на лаконичный крой, который, кстати, сегодня на пике популярности, костюм выглядел необычайно дорого и привлекательно.

Отметим, что брючные костюмы в этом сезоне буквально переживают второе рождение. Этот тренд пришел к нам из 90-х, когда российские женщины стали активно строить карьеру и бизнес и переодеваться в более удобные наряды.

Сегодня дизайнеры сходятся во мнении, что хорошо скроенный брючный костюм великолепно подчеркивает женственные формы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

женский костюмЗвездный стильКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостимодамода и стильСтиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Строгий стиль: Собчак отметилась в Париже в агатово-сером костюме
Интересно?
Поделись с друзьями: