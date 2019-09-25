Строгий стиль: Собчак отметилась в Париже в агатово-сером костюме

Ксения Собчак организовала в Париже работу российского шоурума по продвижению отечественных брендов. Это ее совместный проект с отечественной ассоциацией моды.

На открытие шоурума Ксения пришла в стильном брючном костюме агатового серого цвета, произведя фурор у местной публики. Несмотря на лаконичный крой, который, кстати, сегодня на пике популярности, костюм выглядел необычайно дорого и привлекательно.

Отметим, что брючные костюмы в этом сезоне буквально переживают второе рождение. Этот тренд пришел к нам из 90-х, когда российские женщины стали активно строить карьеру и бизнес и переодеваться в более удобные наряды.

Сегодня дизайнеры сходятся во мнении, что хорошо скроенный брючный костюм великолепно подчеркивает женственные формы.