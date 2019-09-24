Собчак и Рудковская раскрыли детали нового шоу о продюсере

В скорых выпусках программы зрители смогут увидеть не только рабочие моменты, но и заглянуть за кулисы семейной жизни супруги Плющенко.

Ксения Собчак и Яна Рудковская раскрыли детали нового шоу #Янасупер, которое в скором времени стартует на одноименном канале. В передаче зрители познакомятся с распорядком дня продюсера, побывают вместе с ней на светских вечеринках и поприсутствуют на семейных ужинах. Удастся всем любопытствующим заглянуть и в кабинеты врачей, которые посещают Яна и ее семья.

Собчак отметила, что в новой программе аудитории будет на что посмотреть, ведь на самом деле жизнь Рудковской не выглядит настолько идеально, как снимки в социальных сетях. Так, например, Яна испытывает трудности с детьми – те вступили в фазу переходного возраста, супруг звезды – Евгений Плющенко – жалуется на усталость от публичности, а сама она работает все больше, отказывая родственникам во внимании.

Для «ВокругTV» Рудковская отметила, что для нее самой съемки проекта стали большим экспериментом. С помощью #Янасупер она хотела бы приоткрыть завесу тайны собственной жизни.