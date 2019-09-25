Звездный стиль

Платье-комбинация и кардиган-халат: Хромченко раскрыла особенности бельевого стиля

Добавьте немного шика домашней одежде и можно выходить в свет.

Платье-комбинация и кардиган-халат: Хромченко раскрыла особенности бельевого стиля
Эвелина Хромченко скриншот программы "Модный приговор" на "Первом канале"

Сегодня на улицах города и светских мероприятиях все чаще можно увидеть модниц, придерживающихся бельевого стиля. Такие наряды действительно очень актуальны.

Разгадать стиль довольно просто – комплекты сильно напоминают сорочки, пижамы, ночные рубахи, нижнее белье. Иногда от настоящего белья их отличает только более плотная дорогая ткань и элементы декора.

Бельевой стиль в настоящее время популярен не только в повседневной жизни, но и в вечерних нарядах. Здесь в нарядах используются элементы роскоши: блестящая ткань, золотые и серебряные вкрапления, декор в виде цепей, камней, страз и так далее.

На «Модном приговоре» («Первый канал») Эвелина Хромченко показала один из таких нарядных бельевых образов. Для героини передачи Елены Перепелкиной подобрали комплект в виде сиреневого платья-комбинации и синего кардигана-халата. Отличие от белья здесь всего одно – в наряде использованы дорогие яркие ткани, несвойственные для домашней одежды.

Елена Перепелкина. Фото
Елена Перепелкина скриншот программы «Модный приговор» на «Первом канале»

«Для вечерних выходов, включая семейные, такой наряд замечательно подходит», — считает модный эксперт.

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Платье-комбинация и кардиган-халат: Хромченко раскрыла особенности бельевого стиля
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