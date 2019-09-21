Хромченко показала женский костюм, который никогда не выйдет из моды

Ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко показала в эфире, какой женский костюм практически никогда не выйдет из моды.

«Этот костюм станет очень хорошей инвестицией для вас, потому что этот оттенок красного будет преследовать вас на протяжении нескольких сезонов. А этот контур плечевого пояса никогда не выйдет из моды. Широкие брюки украсят женщину весомых достоинств и худышку одинаково замечательно. Поэтому не бойтесь сделать хорошую инвестицию в костюм, который прослужит долго, но который будет радовать, даже, если он яркого цвета», — сказала телеведущая.

Она отметила, что при помощи различных аксессуаров такой костюм можно изменять до неузнаваемости в зависимости от обстоятельств и моды.