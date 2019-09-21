Звездный стиль

Хромченко показала женский костюм, который никогда не выйдет из моды

Дамам стоит обратить внимание на красный цвет и свободные брюки.

Хромченко показала женский костюм, который никогда не выйдет из моды
Эвелина Хромченко /globallookpress.com

Ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко показала в эфире, какой женский костюм практически никогда не выйдет из моды.

"Модный приговор", "Первый канал" скриншот видео. Фото
«Модный приговор», «Первый канал» скриншот видео.

«Этот костюм станет очень хорошей инвестицией для вас, потому что этот оттенок красного будет преследовать вас на протяжении нескольких сезонов. А этот контур плечевого пояса никогда не выйдет из моды. Широкие брюки украсят женщину весомых достоинств и худышку одинаково замечательно. Поэтому не бойтесь сделать хорошую инвестицию в костюм, который прослужит долго, но который будет радовать, даже, если он яркого цвета», — сказала телеведущая.

Она отметила, что при помощи различных аксессуаров такой костюм можно изменять до неузнаваемости в зависимости от обстоятельств и моды.

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Хромченко показала женский костюм, который никогда не выйдет из моды
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