«В отличие от Собчак!»: Андрееву похвалили за классический образ невесты

Фотографию в шикарном свадебном платье, которую 18 сентября опубликовала на своей странице в Instagram теперь уже законная супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева, очень понравилась подписчикам блога девушки. Под снимком все пишут комплименты и хвалят прекрасный вкус Паулины.

Между тем кое-кто не удержался и начал сравнивать свадьбу режиссера и актрисы, прошедшую в Санкт-Петербурге, с торжеством, которое за три дня до этого организовали в Москве Ксения Собчак и Константин Богомолов.

«Платье принцессы! Богемное! Красота, в отличие от Собчак», — написала под постом одна из подписчиц. Другие комментаторы, впрочем, отметили, что у Ксении тоже было красивое платье, но история с катафалками и грязными танцами несколько подпортила общую картину и перетащила на себя внимание зрителей.

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Кстати, первым из звезд, кто оставил свое поздравление под постом Паулины, стал бывший муж Собчак Максим Виторган.

«Поля, поздравляю!» — написал актер.

И остальные подписчики молодой супруги Бондарчука с ним согласились.

«Поздравления и наилучшие пожелания красивой и очень органичной паре! Пусть ваша жизнь будет насыщенной и интересной, получайте удовольствие от всего!» — говорится в одном из пожеланий.