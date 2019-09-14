Звездный стиль

Бледанс показала, с чем ей нравится сочетать леопардовый принт в одежде

Актриса достаточно смело экспериментирует с анималистичным рисунком.

Бледанс показала, с чем ей нравится сочетать леопардовый принт в одежде
Эвелина Бледанс/globallookpress.com

В этом сезоне необычайно популярен звериный принт, а рисунок под шкуру леопарда, пожалуй, самый трендовый. Однако аналитики моды предупреждают: прежде, чем решиться на него, нужно хорошенько подумать. А обладаете ли вы идеальным вкусом, чтобы сочетать этот сильный рисунок с чем-то другим?

Ведь леопардовый принт – сам по себе довольно объемный и привлекающий внимание. Стоит сделать один неверный шаг, и можно оказаться на грани безвкусицы.

Эвелина Бледанс оказалась одной из тех женщин, которая не испугалась фэшн-экспериментов. На программу «Пятеро на одного» («Россия 1») она пришла в серебристом мини-платье и коричневых леопардовых туфлях. Свой образ она завершила шляпкой-таблеткой с пером.

Ранее, на Дне города ее видели в леопардовом платье природного цвета. К нему она подобрала красную дамскую сумочку, украсив ее платком с классическим узором в тон.

А как вы считаете, можно ли коричневый леопардовый принт сочетать с красными и серебряными деталями гардероба?

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леопардовый принтмодамода и стильЭвелина Блёданс

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Бледанс показала, с чем ей нравится сочетать леопардовый принт в одежде
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