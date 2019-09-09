Звездный стиль

Анна Банщикова выбрала для отпуска белоснежный слитный купальник

Актриса проводит выходные в Геленджике.

Анна Банщикова выбрала для отпуска белоснежный слитный купальник
Анна Банщикова/ фото: instagram.com/banshikova_anna/

Актриса Анна Банщикова сыграла много замечательных ролей в разных фильмах и сериалах, среди которых «Эффект домино», «Волчье солнце». Но действительно популярной и узнаваемой стала после того, как сыграла главную роль в сериале «Ищейка». 

Поклонники Анны отмечают, что в свои 44 года выглядит она потрясающе. Актриса поддерживает в своих фанатах убежденность в этом. В ее Instagram регулярно появляются фотографии, на которых мы видим Анну в прекрасной физической форме. 9 сентября Банщикова опубликовала фото, на котором она загорает в белоснежном слитном купальнике. У актрисы выдались редкие выходные на море — в перерывах между съемками. 

«Два дня отдыха. Угадайте, где я? » — подписала снимок артистка.

Поклонники сразу узнали пляж «Приморье» в Геленджике. В комментариях они отмечают, что с нетерпением ждут выхода следующего сезона «Ищейки».

Весной этого года Банщикова стала гостьей церемонии вручения премии Family Awards. На мероприятие женщина пришла со своими сыновьями: 11-летним Михаилом и десятилетним Александром. Также актриса воспитывает двухлетнюю дочь Марию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАнна Банщиковабелые купальникив купальникеГеленджикотдых

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Банщикова выбрала для отпуска белоснежный слитный купальник
Интересно?
Поделись с друзьями: