Анна Банщикова выбрала для отпуска белоснежный слитный купальник

Актриса Анна Банщикова сыграла много замечательных ролей в разных фильмах и сериалах, среди которых «Эффект домино», «Волчье солнце». Но действительно популярной и узнаваемой стала после того, как сыграла главную роль в сериале «Ищейка».

Поклонники Анны отмечают, что в свои 44 года выглядит она потрясающе. Актриса поддерживает в своих фанатах убежденность в этом. В ее Instagram регулярно появляются фотографии, на которых мы видим Анну в прекрасной физической форме. 9 сентября Банщикова опубликовала фото, на котором она загорает в белоснежном слитном купальнике. У актрисы выдались редкие выходные на море — в перерывах между съемками.

«Два дня отдыха. Угадайте, где я? » — подписала снимок артистка.

Поклонники сразу узнали пляж «Приморье» в Геленджике. В комментариях они отмечают, что с нетерпением ждут выхода следующего сезона «Ищейки».

Весной этого года Банщикова стала гостьей церемонии вручения премии Family Awards. На мероприятие женщина пришла со своими сыновьями: 11-летним Михаилом и десятилетним Александром. Также актриса воспитывает двухлетнюю дочь Марию.