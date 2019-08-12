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Анна Банщикова опубликовала фото с двухлетней дочкой

Актриса поделилась красивым снимком, сделанным на палубе корабля.

Анна Банщикова опубликовала фото с двухлетней дочкой
Анна Банщикова/instagram.com/banshikova_anna/

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова опубликовала на своей странице в Instagram фото со своей маленькой дочкой Марией.

Снимок сделан на палубе корабля на фоне моря и пасмурного неба. Актриса, в болотного цвета платье, держит на руках, прижавшуюся к ней дочку. Девочка с голубой соской во рту одета в белую рубашку с синими полосками, а также аналогичного цвета шорты и кроссовки.

Весь вид актрисы, прикрытые глаза и легкая улыбка, свидетельствуют о ее счастливом состоянии.
Как ранее сообщали СМИ, 44-летняя актриса находится на съемках в Геленджике, куда с ней приехали все трое ее детей: двухлетняя Мария, 10-летний Александр и 12-летний Михаил. Нет только рядом 49-летнего супруга, адвоката Всеволода Шаханова.

Недавно появились слухи, что супруги разводятся из-за возникшего финансового конфликта. Согласно источнику «ЭГ», якобы адвокат задолжал огромные суммы, часть из которых покрыл деньгами жены, не сказав ей об этом. Но вскоре эта информация была опровергнута, портал «Вокруг ТВ» сообщил, что это не соответствует действительности.

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Анна Банщикова опубликовала фото с двухлетней дочкой
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