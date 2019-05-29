Постройневшая Анна Банщикова вывела в свет подросших сыновей

Анна Банщикова прославилась благодаря сериалу «Ищейка». В свои 44 года она выглядит моложе многих своих ровесниц. Обычно на отдыхе актриса демонстрирует пышную фигуру в бикини, на которую засматриваются все мужчины. А вот в повседневной жизни она подчеркивает достоинства с помощью костюмов, легких платьев и другой удобной одежды. На днях звезда вышла в свет и вновь доказала, что можно выглядеть стильно даже в простых брюках и пиджаке с футболкой.

Банщикова стала гостьей церемонии вручения премии Family Awards. Она пришла не одна, а со своими сыновьями: 11-летним Михаилом и десятилетним Александром. Они оделись в одном стиле. Старший наследник облачился в джинсы и белую футболку, поверх которой накинул клетчатую рубашку. Его брат тоже был в джинсах и футболке, но зеленого цвета. В соцсети Анна поделилась снимками с мероприятия, на которых обнимает подросших наследников.

Поклонники пришли в восторг. Они были поражены тому, как дети актрисы сильно на нее похожи. «Мальчишки просто красавцы! Есть в кого», «Анечка! Счастья, здоровья всей вашей семье!», «Хорошая семейка! Очень нравятся ваши дети!» — прокомментировали пост подписчики. Некоторые также заметили, что Банщикова похудела. Недавно она каталась на лошадях. Возможно, что благодаря конным прогулкам звезда и избавилась от лишних килограммов.

Напомним, что у Анны и ее супруга Всеволода Шаханова также есть двухлетняя дочь Мария. По неизвестным причинам, актриса не стала брать девочку с собой на премию. Среди гостей светского мероприятия была замечена бывшая жена Марата Башарова. Екатерина Архарова пришла со своим новым возлюбленным. Получая награду в номинации «Гармония любви», она призналась, что впервые счастлива.